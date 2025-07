Sovraffollamento carceri Nordio annuncia task force | per 10.000 detenuti possibili misure alternative

Il ministro della Giustizia Carlo Nordi, ha accertato che sono 10.105 i detenuti che potrebbero usufruire delle misure alternative. Per questo √® stata istruita una task force che ha gi√† attivato interlocuzioni con la magistratura di sorveglianza e con i singoli istituti penitenziari per favorire la definizione delle posizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

