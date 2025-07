Incidente sul lavoro a Roma | grave operaio caduto da un camion

È caduto da un camion mentre stava lavorando. Un operaio, rimasto gravemente ferito e trasportato d'urgenza in ospedale. L'incidente sul lavoro in zona Appio-Re di Roma nel tardo pomeriggio di martedì 15 luglio. Incidente sul lavoro a Roma La richiesta d'intervento al 112 è arrivata poco. 🔗 Leggi su Romatoday.it

