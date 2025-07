Fuorigrotta conclusa la riqualificazione per viale Augusto

Sindaco Manfredi: “È un intervento a cui tenevamo moltissimo: si completa questo grande piano di riqualificazione di viale Augusto che è uno degli assi viari più importanti della città ”. Viale Augusto si presenta oggi con un nuovo volto grazie a un intervento di riqualificazione che ha interessato prima la sede stradale e poi le aree . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Fuorigrotta, conclusa la riqualificazione per viale Augusto

Terni, partono i lavori in viale Centurini: “Importante opera di riqualificazione del manto stradale” - Manutenzione e riqualificazione del manto stradale: partono i lavori in viale Centurini a Terni. L’intervento partirà da lunedì 12 maggio, con il cambio alla viabilità specificato all’interno dell’apposita ordinanza pubblicata dal Comune.

Case popolari, a Lugo terminata la riqualificazione degli edifici Acer di viale Europa: intervento da 1,4 milioni - Sono terminati i lavori alle Case Acer di viale Europa 120-122 e 124-126 a Lugo. L’intervento, inserito nel programma "Sicuro, verde e sociale.

Riqualificazione viale Pola, campo sportivo e aree contermini: 23 progetti candidati - OSTUNI - Si sono ufficialmente chiusi i termini per la partecipazione al concorso di progettazione “Cuori – Centralità urbane di Ostuni da riconnettere e integrare”, promosso dal Comune di Ostuni e dedicato alla rigenerazione urbana di un’area strategica della città , comprendente viale Pola, il.

