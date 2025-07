Melania Trump diventa agente Trumpenko sui social | ecco perché gli ucraini la celebrano

Melania Trump  conquista l’attenzione internazionale non per un look o un evento mondano, ma per un possibile impatto concreto sulla politica estera americana. Dopo che Donald Trump  ha dichiarato che la moglie lo ha spinto a rivalutare Vladimir Putin, i social ucraini hanno iniziato a celebrarla con entusiasmo, tra meme ironici e gesti di affetto. Un personaggio curioso emerge: “l’agente Trumpenko”, emblema di una nuova narrazione inaspettata tra Casa Bianca e Kiev Durante l’incontro con il segretario generale della NATO, Mark Rutte, Donald Trump ha raccontato un episodio personale che ha subito fatto notizia: «Torno a casa, le dico: ‘Ho parlato con Putin, è stato fantastico’. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

