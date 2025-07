Pensioni 2027 aumento età pensionabile da 67 anni a 67+ 3 mesi | nessun blocco possibile ecco perché

In questi giorni si sta parlando relativamente alla possibilità che il Governo possa bloccare l’aumento previsto dell’età pensionabile nel biennio 2027-2028, età che dovrebbe passare per automatismo dai 67 ai 67 anni e tre mesi, ma sebbene si parli anche di possibile decreto in arrivo, vi é chi é molto poco convinto di questa nuova ‘uscita’, molti ritengono si tratti di mera propaganda politica, come dice Nicola: “S e il blocco dei tre mesi di allungamento dell’ età pensionabile previsto dalla Legge Fornero nel 2027 non sarà attuato, scaricherà sulle future generazioni le perdite previste. Certamente, il blocco dell’ allungamento dell’ età pensionabile ha un sapore elettorale e su questo sono d’accordo. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it