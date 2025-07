Trick Williams | Voglio AJ Styles!

Nel corso della recente intervista a What Culture Wrestling, è stato chiesto a Trick quale ex campione TNA, gli sarebbe piaciuto affrontare in una possibile difesa del titolo e lui ha risposto così: “se proprio dovessi scegliere qualcuno che dovrebbe portarmi via il “Trick NA” punto tutto su AJ Styles, credo sia l’avversario che in fan rispetterebbero di più” poi aggiunge: “Trick Williams VS AJ Styles, i due migliori campioni TNA della storia, in lotta per il titolo, facciamolo subito!” “The Fenomenal One” di nuovo in TNA, si può fare?. Ovviamente non c’è nulla di ufficiale, stando ad alcune parole di Williams, il pubblico invoca a gran voce il nome di Styles negli show della TNA, il Fenomenale non lotta da oltre un decennio in TNA, ma i fan sperano sempre in un suo ritorno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Trick Williams: Voglio AJ Styles!

TNA REBELLION: Joe Hendry conserva il titolo mondiale e finisce nel mirino di Trick Williams - Sono state certamente settimane impegnative per Joe Hendry, catapultato a WrestleMania contro una leggenda come Randy Orton per poi passare da NXT prima di tornare in TNA a difendere il titolo mondiale, questa notte, a Rebellion.

TNA: Trick Williams scuote iMPACT, sfida lanciata a Joe Hendry - La superstar di NXT, Trick Williams, ha fatto un’apparizione a sorpresa nell’episodio di iMPACT! del 15 maggio, salendo sul ring al fianco di Frankie Kazarian.

TNA: Trick Williams colpisce ancora, attacco shock a Joe Hendry a iMPACT - Trick Williams aveva detto di non essere nell’edificio… ma c’era eccome. Nell’episodio del 1° maggio di iMPACT, poche ore dopo essere apparso in un messaggio registrato in cui provocava Joe Hendry, Trick è arrivato dal vivo per lanciare un messaggio ancora più chiaro.

Trick Williams vorrebbe affrontare AJ Styles: Così posso dimostrare chi sono davvero; WWE: La TNA sogna il ritorno di AJ Styles; WWE: Anche Trick Williams in città per la Royal Rumble.

Why Trick Williams Will Win The NXT Championship This Year - Trick Williams has had a gradual climb since arriving at NXT as Carmelo Hayes's best friend and hype man. Riporta msn.com

Trick Williams To Defend TNA World Championship On WWE NXT - Such as Kurt Angle, Drew McIntyre, Bully Ray, and AJ Styles, and then claimed that none of them are on his level. Secondo sports.yahoo.com