Fabio Concato | il concerto all’Arena San Sebastiano rinviato al 4 settembre per motivi di salute

Cambio di programma per il cartellone della quarta edizione dell’Arena San Sebastiano – Sere d’estate: il concerto di Fabio Concato, inizialmente previsto per giovedì 17 luglio, è stato rinviato a giovedì 4 settembre. La decisione si è resa necessaria a causa di motivi di salute dell’artista, certificati da documentazione medica che prescrive una prolungata astensione dal lavoro per . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Fabio Concato: il concerto all’Arena San Sebastiano rinviato al 4 settembre per motivi di salute

