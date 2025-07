WTA Iasi 2025 risultati 15 luglio | ok Elina Avanesyan e Jaqueline Cristian ritiro di Nuria Párrizas Díaz

Si completa il primo turno del tabellone di singolare femminile degli Iasi Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso sulla terra battuta outdoor dell'omonima cittadina romena: dieci gli incontri odierni, nei quali non sono state protagoniste tenniste italiane. L' armena Elina Avanesyan, testa di serie numero 1, elimina la wild card romena Andreea Pris?cariu con un duplice 6-3, così come l' argentina MarĂ­a CarlĂ© rimonta un'altra tennista di casa che aveva ricevuto un invito da parte degli organizzatori, Patricia Maria?ig, sconfitta per 2-6 6-2 6-2. Il derby romeno va a Sorana CĂ®rstea, che liquida la connazionale Mihaela Buz?rnescu con un duplice 6-2, mentre il derby spagnolo sorride alla qualificata Irene Burillo, che approfitta del ritiro della testa di serie numero 4, la connazionale Nuria Párrizas DĂ­az, giunto quando la prima era in vantaggio per 5-7 7-5 4-1.

