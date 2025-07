Milan Pistocchi su Allegri | Allenamenti come alla Juventus E i risultati …

Milan, Pistocchi critica Allegri: a Milanello guidano Magnanelli e Corradi, come già accadeva alla Juventus, e i risultati si sono visti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Pistocchi su Allegri: “Allenamenti come alla Juventus. E i risultati …”

In questa notizia si parla di: milan - pistocchi - allegri - juventus

Pistocchi: “Se i tifosi del Milan sono incavolati hanno ragione”. Il motivo - Maurizio Pistocchi, giornalista sportivo, ha commentato sui social gli episodi da moviola che nelle ultime gare non hanno sorriso al Milan

Pistocchi sicuro: “Napoli super favorita, Inter e Milan sono in cerca di una identità” - Il giornalista Pistocchi, sui propri profili social, ha espresso il suo pensiero su chi vede come favorita nella prossima stagione

Pistocchi: “Milan? Hanno preso Ricci, buon calciatore ma per me è sopravvalutato” - Maurizio Pistocchi è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte per commentare le ultime dinamiche del calciomercato del Milan

Maurizio Pistocchi all'attacco di Massimiliano Allegri dopo le prime parole da allenatore del Milan. Vai su Facebook

#Allegri torna al #Milan - dal quale fu cacciato a furor di popolo dopo una imbarazzante sconfitta con il #Sassuolo, dopo essere stato cacciato due volte dalla #Juventus-e,come prima cosa, ribadisce ai tifosi rossoneri-già scottati dallo spettacolo sopportato in q Vai su X

Pistocchi ribatte ai tifosi del Milan: “Allegri la seconda stella? Sarebbe un miracolo se…”; Milan, le bordate di Pistocchi ad Allegri scatenano i tifosi sui social; Milan, Allegri: le parole sulla Juventus scatenano i tifosi bianconeri sul web.

Milan, Allegri ha deciso il suo attaccante: il patto con Vlahovic, le intenzioni della Juventus e le possibili alternative - Dopo le ufficialità di Ricci e Modric, il Milan vuole sistemare l'attacco e Allegri chiede Vlahovic. Lo riporta sport.virgilio.it

Milan, le bordate di Pistocchi ad Allegri scatenano i tifosi sui social - Le prime dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa di presentazione al Milan non convincono tutti: le critiche di Maurizio Pistocchi e dei tifosi sul web ... sport.virgilio.it scrive