Giorgetti e i dazi | Negoziare senza stancarsi | andare oltre il 10% è insostenibile | Trump | Stiamo parlando con la Ue saremo contenti

Il ministro dell’Economia: «Sui dazi importante arrivare a un ragionevole compromesso, senza cedere di nemmeno un centimetro. Golden power? Alla Ue risponderemo con il Tar». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Giorgetti e i dazi: «Negoziare senza stancarsi: andare oltre il 10% è insostenibile» | Trump: "Stiamo parlando con la Ue, saremo contenti"

In questa notizia si parla di: dazi - giorgetti - negoziare - stancarsi

Dazi, Giorgetti: con Usa aperture, forse va cercato un “Big Deal” - Roma, 25 apr. (askanews) – Sui dazi commerciali “c’è apertura” alle discussioni sia da parte degli Stati Uniti, sia da parte dell’Italia e dell’Unione europea “ma forse è il caso, come qualcuno invoca, che si faccia un ‘big deal'”, cioè che in qualche modo si faccia un accordo in cui si considerino tutti gli aspetti in discussione, non semplicemente quello dei dazi”.

Giorgetti: c'è dialogo con Usa sui dazi - 18.35 Il ministro dell'Economia Giorgetti ha invocato un "big deal",un accordo largo con gli Usa sui dazi, ma anche su tassazione digitale e Difesa.

Non solo dazi, Giorgetti dagli Usa porta nuova linfa al Piano Mattei - A una settimana dalla visita lampo di Meloni a Washington, è toccato al ministro dell’Economia volare oltre l’Atlantico per incontrare il suo omonimo americano, Scott Bessent.

Giorgetti: «Sui dazi insostenibile andare troppo oltre 10%. Golden power? Risponderemo alla Ue con il Tar»; L'Ue affina la lista dei controdazi agli Usa da 72 miliardi: ci sono le carni, i Suv, il bourbon - Trump: con l'Ue parliamo e facciamo progressi; Dazi, Trump: con l’Ue stiamo facendo progressi. Il ministro Giorgetti: le tariffe Usa non vadano oltre il 10%.

Giorgetti: «Insostenibile andare troppo oltre 10% sui dazi. Golden power? Alla Ue risponderemo con il Tar» - Il ministro dell’Economia: «Sui dazi importante arrivare a un ragionevole compromesso, bisogna negoziare senza stancarsi, senza cedere di nemmeno un centimetro» ... Come scrive msn.com

Giorgetti: "Sui dazi insostenibile andare troppo oltre il 10%" | Trump: "Con l'Ue stiamo discutendo, penso che andrà bene" - "Applicare tariffe doganali del 30% all'Ue (qui i settori che saranno più colpiti) è un metodo scorretto che sembra un ricatto e no ... Si legge su msn.com