Revoca del divieto di balneazione per la spiaggia di Priaruggia

A seguito dell’esito favorevole degli ultimi campionamenti effettuati da Arpal la sindaca Silvia Salis, su proposta dell’assessora all’Ambiente Silvia Pericu, revoca il divieto di balneazione per la spiaggia di Priaruggia. Il divieto riguardava il tratto terminale di via S. Stacchetti ad asse. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: divieto - revoca - balneazione - spiaggia

Cina revoca divieto a compagnie aeree per Boeing dopo tregua commerciale con USA - La Cina ha rimosso dopo un mese il divieto alle compagnie aeree mandarine di ricevere le consegne di jet Boeing per effetto della tregua commerciale raggiunta nei negoziati di Ginevra con gli Stati Uniti, che ha ridotto in via temporanea i dazi doganali su entrambe le parti.

Merz revoca divieto missili Taurus, spinge Berlino a sostenere Kyiv e colpire obiettivi in Crimea - L’ascesa politica di Joachim-Friedrich Merz ha suscitato notevoli riflessioni all’interno della scena europea, in particolare per il suo atteggiamento deciso nei confronti dell’armamento destinato all’Ucraina.

Il Vietnam revoca il divieto di fare più di due figli - Il Vietnam ha abolito, a causa del calo delle nascite, il limite massimo di due figli per coppia, che era in vigore dal 1988, ha affermato il 4 giugno l’agenzia statale Vna.

Zedda revoca il divieto di balneazione al Poetto: emergenza cessata https://ift.tt/rwZkszf Vai su X

Resta il divieto di balneazione al Poetto, revocata l’ordinanza per Giorgino Nuovo provvedimento del sindaco di Cagliari, Massimo Zedda: «Le cause: alte temperature, poco vento e possibili scarichi di barche» Il sindaco Massimo Zedda ha firmato oggi l'ordin Vai su Facebook

Revoca divieto di balneazione per la spiaggia di Priaruggia; Il mare di Siponto e Manfredonia torna balneabile: divieto ancora in vigore solo in prossimità del fiumicello; Revoca divieto temporaneo di balneazione a Chiavari tra la foce del fiume Entella e la spiaggia del porto..

Divieto di balneazione nella spiaggia di Priaruggia - La sindaca Salis ha firmato un'ordinanza di divieto temporaneo di balneazione nella zona della spiaggia Priaruggia dopo l’esito di un controllo di Arpal ... Scrive ilsecoloxix.it

Divieto di balneazione in un pezzo del Poetto: rabbia in spiaggia, giallo sulle cause - La titolare di uno stabilimento: «Analisi mercoledì, l’ordinanza due giorni dopo. Segnala msn.com