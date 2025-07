Immissioni in ruolo docenti 2025 | in Puglia fase 1 fino al 17 luglio ore 10 AVVISO

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha comunicato l’avvio della fase 1 delle operazioni di assunzione a tempo indeterminato dei docenti per l’anno scolastico 20252026. La fase riguarda i candidati inseriti nelle graduatorie di merito dei vari concorsi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immissioni in ruolo docenti 2025: il 50% dei posti disponibili è accantonato prima della terza fase dei trasferimenti interprovinciali e passaggi di ruolo - Alla terza fase della mobilità - trasferimenti interprovinciali e passaggi di ruolo/cattedra - è destinato il 50% dei posti disponibili al termine della seconda fase.

Concorso docenti PNRR 2: per tante classi di concorso si è alla fase di valutazione titoli, assunzioni possibili già dal 2025/26 [LO SPECIALE] - Bando concorso docenti: il secondo previsto per la fase transitoria PNRR riguarda sia infanzia primaria che secondaria sia i posti comuni che sostegno.

Sostegno GPS 2025: la nuova fase zero per la conferma dei docenti - La principale novità per le supplenze GPS di quest’anno è l’introduzione della “fase zero”, una procedura sperimentale che mira a garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità , permettendo alle famiglie di richiedere la conferma del docente di sostegno precario.

