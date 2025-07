Caso Trentini l’appello della madre e di Don Ciotti

Sit-in per Alberto Trentini, il cooperante veneziano che da otto mesi si trova detenuto in carcere in Venezuela. Il presidente di Libera, don Ciotti: “Maduro e Meloni facciano la loro parte”. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Caso Trentini, l’appello della madre e di Don Ciotti

Trentini, la legale Ballerini: “Meloni? Non ci ha più chiamato”. Don Ciotti: “Serve uno scatto in più” - Dopo la telefonata della premier Giorgia Meloni alla madre Armanda Colusso dello scorso 8 aprile, i contatti tra la famiglia di Alberto Trentini – il cooperante arrestato in Venezuela il 15 novembre 2024 – e l’esecutivo sono andati avanti attraverso il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

Trentini detenuto in Venezuela, Don Ciotti: “Stiamo perdendo tempo”. Schlein: “Governo si impegni” - Parlano fuori dal tribunale di Roma dove oggi è in programma una nuova udienza del processo per l’omicidio di Giulio Regeni, in cui sono imputati con l’accusa di omicidio, tortura e sequestro di persona quattro 007 egiziani.

Don Ciotti: Alberto Trentini non ha colpe. Meloni faccia la sua parte - Roma, 15 lug. (askanews) - "Troppi silenzi hanno accompagnato questi mesi, troppe prudenze, troppe deleghe e soprattutto troppe ambiguità.

La madre di Trentini: "Da otto mesi è in carcere ma tutto tace". A Roma anche Don Luigi Ciotti: "Troppi silenzi su questa vicenda"

Alberto Trentini detenuto in Venezuela da 8 mesi, la madre attacca Giorgia Meloni: "Tutto tace, anche lei" - La madre di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela da 8 mesi, ha attaccato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. virgilio.it scrive

Trentini detenuto in Venezuela, Don Ciotti: “Stiamo perdendo tempo”. Schlein: “Governo si impegni” - Otto mesi di detenzione e nessuna visita consolare per Alberto Trentini. Lo riporta ilfattoquotidiano.it