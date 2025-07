Selinunte tragedia al mare | padre perde la vita cercando di recuperare un pallone

Un pomeriggio estivo a Triscina di Selinunte, sulla costa trapanese, si è trasformato in tragedia. Giacomo Montepiano, 47 anni, ha perso la vita mentre cercava di recuperare un pallone in mare per suo figlio. Questo gesto altruistico si è concluso con un dramma che ha sconvolto la comunità locale. L’incidente è avvenuto lunedì 14 luglio, quando la spiaggia era ancora gremita di famiglie. Selinunte, come si è consumata la tragedia al mare. Testimoni raccontano che l’uomo si è lanciato in acqua senza esitazione per recuperare il pallone portato via dal vento. Dopo pochi metri, però, Giacomo ha avuto un malore improvviso, non riuscendo più a restare a galla. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

