Anna Quaglietta è la nuova direttrice della Medicina Trasfusionale dell' ospedale Santo Spirito

Anna Quaglietta, come annunciato dalla Asl, è la nuova direttrice medica dell’UnitĂ operativa complessa di Medicina Trasfusionale dell'ospedale di Pescara. L’incarico quinquennale, rinnovabile, è stato conferito a seguito dell’espletamento dell’avviso pubblico bandito dall’Azienda. La. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

