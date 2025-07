Respinta la richiesta di Sophie Codegoni | cosa ha deciso il giudice su Alessandro Basciano

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ex protagonisti del Grande Fratello Vip, tornano al centro dell'attenzione non per motivi televisivi ma per una lunga e intricata vicenda giudiziaria. Dopo le accuse di stalking e minacce nei confronti della ex compagna, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne si è trovato coinvolto in un processo penale che oggi ha visto una nuova svolta, legata all'affido della figlia Céline Blue. Scopriamo cosa è stato deciso in tribunale nell'ultima udienza che si è tenuta a Milano. La separazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano finita in tribunale. Tutto è iniziato quasi un anno fa, quando Sophie Codegoni ha denunciato Alessandro Basciano per stalking e minacce.

