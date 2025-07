Oms-Unicef 4 milioni di bambini nel mondo non sono vaccinati

Aumentano nel mondo i bambini che vengono vaccinati, ma ancora quattro milioni restano fuori da qualsiasi profilassi. I dati sono stati pubblicati dall’Organizzazione Mondiale della SanitĂ e dall’Unicef. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Oms-Unicef, 4 milioni di bambini nel mondo non sono vaccinati

Mattarella: "Per 160 milioni di minori la salute è a rischio". L'allarme Unicef: nel 2024 boom di baby lavoratori - Il Capo dello Stato: "Sono bambini spesso invisibili, costretti a svolgere lavori pericolosi per sopravvivere: perché la fame è più urgente dell'infanzia"

Il 43% dei quindicenni in Italia non possiede le competenze scolastiche di base. 460 milioni i minori in aree di conflitto nel mondo, 1 miliardo quelli che vivono in povertà . Il quadro UNICEF - Nel 51° anno di attività dell’UNICEF Italia, il presidente Nicola Graziano ha richiamato l’attenzione sul quadro attuale che coinvolge l’infanzia a livello mondiale.

Sudan, la guerra civile costringe alla fuga oltre 2 milioni di bambini: l’allarme dell’Unicef dal Ciad - Oltre due milioni di bambini sono stati costretti a fuggire dalle loro case a causa della guerra civile in Sudan.

Vaccini, l’appello di OMS e UNICEF: “Oltre 14 milioni di bimbi non sono ancora vaccinati”; Rapporto sull’Intervento Umanitario, per il 2025 necessari 9,9 miliardi di dollari per aiutare 109 milioni di bambini in 146 paesi con aiuti salvavita; 138 milioni di bambini e adolescenti nel mondo sono ancora vittime di lavoro minorile.

L’allarme dell’Oms: oltre 14 milioni di bambini non vaccinati nel mondo - I passi avanti soprattutto nei Paesi più fragili ci sono ma vanno al ralenti rispetto agli obiettivi fissati e i drastici tagli agli aiuti uniti alla disinformazione sulla sicurezza dei vaccini minacc ... ilsole24ore.com scrive

Oltre 14 milioni di bimbi nel mondo non sono ancora vaccinati - ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro la difterite, il tetano e la pertosse e l'85% - Lo riporta ansa.it