GovernoMeloni | a palazzo Chigi ogni giorno è lancio con paracadute

Roma, 15 lug. (askanews) – “In un mondo in cui le cose cambiano in maniera così vorticosa, l’immagine del lancio con il paracadute è molto meno metaforica di quanto si possa immaginare, perchĂ© chi guida una nazione ogni giorno, ogni istante, ha decisioni delicate, difficili da prendere, su temi molte volte inesplorati. Devi prenderle in fretta e non sono ammessi errori, perchĂ© la posta in gioco è altissima. Se io sbaglio il lancio, se qualcuno non ha preparato bene il paracadute, ci sono altri italiani che lo pagheranno”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo alla cerimonia di giuramento dei neoassunti del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, dopo aver citato la storia del pilota americano Charles Plum e del marinaio che in Vietnam gli piegava il paracadute. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: ogni - giorno - lancio - paracadute

La storia di Roberto Di Bernardino, il bambino con la Sindrome di Cockayne: «Mi vivo ogni giorno con mio figlio felice» - La sindrome di Cockayne è una delle malattie genetiche più rare e meno conosciute al mondo. In Italia, i casi accertati sono pochissimi.

? FIFA CLUB WORLD CUP 2025: Inter e Juve! ? | Mediaset - Ogni Giorno la Partita Migliore - ? Il countdown è ufficialmente partito: nella notte italiana del 15 giugno prende il via il nuovo Mondiale per Club 2025! Ad aprire le danze all’Hard Rock Stadium di Miami sarà la super sfida tra Inter Miami e Al Ahly, con calcio d’inizio fissato alle 2:00 italiane.

Cucina smart, zero olio e meno stress: il trucco per risparmiare ogni giorno (offerta Prime Day) - La friggitrice ad aria di Midea da 4L si presenta come un elettrodomestico capace di unire innovazione tecnologica e versatilitĂ , offrendo un valido supporto per chi desidera semplificare la preparazione dei pasti quotidiani.

Lo sfogo di Meloni: "Ogni giorno è un lancio col paracadute, non posso sbagliare" Vai su X

Lo sfogo di Meloni: Ogni giorno è un lancio col paracadute, non posso sbagliare; Meloni: “Al governo ogni giorno come un lancio con il paracadute”. L’incontro con i nuovi 007; Meloni: Guidare una nazione vuol dire ogni giorno lanciarsi col paracadute: non si può sbagliare.

Lo sfogo di Meloni: "Ogni giorno è un lancio col paracadute, non posso sbagliare" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com

Meloni: "Guidare una nazione è come lanciarsi col paracadute a ogni decisione: non si può sbagliare" - "In un mondo in cui le cose cambiano in maniera cosi' vorticosa, l'immagine del lancio col paracadute e' molto meno metaforica di quanto si possa immaginare per descrivere la condizione che affronta c ... Lo riporta repubblica.it