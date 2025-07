Siria attacco israeliano e scontri tra drusi e beduini

L’esercito israeliano ha condotto oggi un attacco nell’area di Sweida, nel sud della Siria, zona teatro di violenti e gravi scontri tra drusi e beduini. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Siria, attacco israeliano e scontri tra drusi e beduini

In questa notizia si parla di: siria - attacco - israeliano - scontri

Le violenze religiose in Siria si estendono, Israele lancia un attacco di avvertimento - Il 30 aprile Israele è intervenuto nelle violenze confessionali che hanno causato una trentina di morti in due giorni in Siria, conducendo un attacco di avvertimento per esortare le autorità a proteggere la comunità drusa.

In Siria il gruppo Stato islamico rivendica il suo primo attacco contro il nuovo governo - Il gruppo Stato islamico (Is) ha rivendicato la responsabilitĂ del suo primo attacco dalla caduta del presidente Bashar al Assad contro le forze del nuovo governo siriano.

Siria, attacco di Israele. Damasco: “Pesanti perdite umane e materiali” - Sale la tensione in Medioriente. La Siria non ha ancora confermato i lanci di razzi contro Israele  ma ha condannato l’attacco di rappresaglia dello Stato ebraico, dichiarando che ha causato “pesanti perdite umane e materiali” e ha violato la sovranità siriana “in un momento in cui abbiamo più che mai bisogno di calma e soluzioni pacifiche”.

#MedioOriente L'attacco israeliano a Sweida, nel sud della #Siria, dove da giorni sono in corso scontri tra fazioni contrapposte. Per il #GR1, l'inviata della Rai @AnnaMazzoneTg2 Vai su X

Un gruppo di cinque importanti sceicchi del distretto di Hebron, in Cisgiordania, ha inviato una lettera al governo israeliano esprimendo il desiderio di aderire agli Accordi di Abramo e di raggiungere la pace con Israele. Lo riporta domenica 6 luglio il Wall Stre Vai su Facebook

Ue a Israele: attuare intesa su aiuti, basta morti. Meloni: tregua è urgente, sostengo mediatori - Striscia di Gaza: 54 palestinesi uccisi dall’alba; Siria, scontri tra beduini e drusi: quasi 100 morti. Al Jolani manda l'esercito, Israele risponde con raid: «Raggiunta tregua tra i capi tribù; Bombe israeliane, 51 morti in 24 ore. Siria, scontri tra beduini e drusi,. Nuovi attacchi alle tende degli sfollati. Guterres, ONU: “La tregua non basta, serve uno Stato palestinese”. –.

Bombe israeliane, 51 morti in 24 ore. Siria, scontri tra beduini e drusi - Israele bombarda le tende degli sfollati, altri 6 uccisi Altri sei palestinesi uccisi da un attacco israeliano a Gaza City. Scrive msn.com

Israele ha bombardato le forze di sicurezza siriane nel sud della Siria - Per proteggere la comunità dei drusi, coinvolta da giorni in violenti scontri, ma soprattutto per evitare che si avvicinassero troppo ai suoi confini ... Segnala ilpost.it