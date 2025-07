Muore a 15 anni per scattarsi una foto

20.00 Una ragazza di 15 anni è morta schiacciata da un sasso nei pressi del vecchio ponte a Cesana Beach nel territorio di Busche-Borgo Valbelluna in provincia di Belluno. Stando a una primissima ricostruzione, la giovane, assieme ad altre due amiche, si è arrampicata su un pendio molto ripido che poi avrebbe ceduto, forse per il peso. Una delle tre ragazze è rimasta schiacciata da un grosso sasso morendo sul posto. Inutili i soccorsi: per la giovane non c'è stato niente da fare. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: anni - muore - scattarsi - sasso

Agganciato da un braccio meccanico: muore operaio di 35 anni - Un incidente sul lavoro è costato la vita a un operaio di 35 anni egiziano. Stando alle prime ricostruzioni l'uomo sarebbe rimasto schiacciato dalla benna dell'escavatore che stava manovrando durante i lavori di ristrutturazione di un parcheggio di un supermercato.

Ragazza di 19 anni precipita dal settimo piano e muore: voleva fotografare i murales da un edificio abbandonato - Tragedia a Roma. Carlotta C., una ragazza di 19 anni, è morta dopo essere precipitata da sette piani dall'ex Molino Agostinelli di via del Pescaccio, una struttura abbandonata da anni e diventata una sorta di mecca per la serie di murales fatti negli anni.

Damiano Casanova precipita davanti agli amici durante un'escursione e muore a 63 anni. Lo strazio del paese: aveva perso moglie e fratello - SOSPIROLO (BELLUNO) - Pochi secondi, un volo nel vuoto, gli amici impietriti che lo vedono sparire inghiottito dal burrone, poi il silenzio, gli ultimi sassi smossi nella caduta che si fermano:.

Muore a 15 anni per scattarsi una foto; Si arrampica su un costone per un selfie, 15enne precipita e muore schiacciata da un masso; Morta a 15 anni per fare una foto a Cesiomaggiore: il cedimento della roccia e il volo nel Piave. Schiacciata.

Escursionista aquilano muore sul Gran Sasso - la Repubblica - Un escursionista aquilano, Bernardino Romano di 66 anni, è deceduto sul sentiero del centenario sul Gran Sasso. Riporta repubblica.it

Simone Navarini precipita dal Sasso di San Giovanni: muore a 29 anni ... - Simone Navarini, 29 anni, residente a Trento ha perso la vita nella tarda serata di ieri, 21 giugno, dopo essere precipitato dalla parete del Sasso di San Giovanni nei ... Secondo ilgazzettino.it