Dazi Meloni | Ue deve evitare guerra commerciale con Usa

La premier Giorgia Meloni ha dichiarato che i leader europei devono impegnarsi per evitare una guerra commerciale con gli Stati Uniti e giungere a un accordo “reciprocamente vantaggioso”. “Per me, l’obiettivo rimane quello che ho ripetuto piĂą volte: rafforzare l’Occidente nella sua totalitĂ , rendendo le nostre economie, strettamente interconnesse, ancora piĂą forti”, ha dichiarato Meloni dopo un incontro a Palazzo Chigi con il cancelliere austriaco Christian Stocker. “ Qualsiasi altro scenario sarebbe totalmente insensato “, ha aggiunto la premier. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Meloni: "Ue deve evitare guerra commerciale con Usa"

