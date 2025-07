Accusato di molestie sessuali da alcune pazienti chiesto processo per Silvio Viale Radicali

Il 68enne ginecologo dell'ospedale Sant'Anna, noto per le sue posizioni abortiste, è consigliere comunale dei Radicali +Europa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Accusato di molestie sessuali da alcune pazienti, chiesto processo per Silvio Viale (Radicali)

In questa notizia si parla di: radicali - accusato - molestie - sessuali

Violenza sessuale, Silvio Viale: “Sul mio pc nessuna foto di pazienti nude né parti intime”; Accusato di molestie sessuali da alcune pazienti, la procura chiede il processo per Silvio Viale; Foto intime delle pazienti, la pm: “Processate Silvio Viale per molestie sessuali”.

Accusato di molestie sessuali da alcune pazienti, la procura chiede il processo per Silvio Viale - La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per Silvio Viale, 68enne ginecologo dell'ospedale Sant'Anna noto per le sue posizioni a favore del diritto all'aborto e consigliere comunale dei Ra ... Riporta torinotoday.it

Chiesto il processo per Silvio Viale: il medico e politico accusato da 4 pazienti di violenza sessuale - Washington potrebbe inviare missili Tomahawk a Kiev Il ginecologo Silvio Viale, consigliere com ... Si legge su ilfattoquotidiano.it