Terribile schianto in galleria sulla A1 | tre i morti

E’ tragico il bilancio di un drammatico incidente nella galleria di Base sulla A1 nella variante che scavalca gli Appennini, l’autostrada è stata chiusa per permettere ai soccorsi di intervenire Tre uomini hanno perso la vita mentre una bambina di 5 anni e una donna di 35 sono rimaste ferite in un incidente avvenuto tra un autocarro e una vettura nel primo pomeriggio all’interno di una delle gallerie in provincia di Firenze, lungo la nuova Variante di Valico che conduce verso Bologna. Lo scontro si è verificato a causa di una anomalia dell’automobile che si è improvvisamente fermata nella corsia di marcia. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

