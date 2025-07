‘La droga mi ha tolto tutto’ perché Andrea Diprè ha chiesto aiuto su GoFundMe

Andrea Diprè ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per entrare in una comunità terapeutica. «La droga mi ha distrutto, ma voglio ripartire. Aiutatemi». Andrea Diprè e la dipendenza dalla droga: «Ho perso me stesso». Andrea Diprè, ex avvocato e personaggio noto per i suoi video sui social, è tornato a parlare pubblicamente. Stavolta non per provocare, ma per chiedere aiuto: «La droga mi ha tolto tutto: persone care, sogni, lucidità. Ora voglio riprendermi la mia vita». Con un videomessaggio pubblicato su GoFundMe, Diprè ha avviato una raccolta fondi per finanziare il suo ingresso in una comunità di recupero. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - ‘La droga mi ha tolto tutto’, perché Andrea Diprè ha chiesto aiuto su GoFundMe

In questa notizia si parla di: andrea - diprè - droga - gofundme

"La droga mi ha tolto tutto, voglio ripartire": Andrea Diprè chiede aiuto a GoFundMe - Andrea Diprè chiede aiuto e lo fa con una raccolta fondi su GoFundMe. Il volto particolarmente noto sui social come, in passato, a livello mediatico, soprattutto per le sue interviste, ha lanciato un crowdfunding e un videomessaggio: il tema è di quelli delicati, ovvero la battaglia contro la.

Andrea Diprè lancia un appello: “La droga mi ha distrutto, ma voglio rinascere” - ABBONATI A DAYITALIANEWS Il critico d’arte e personaggio controverso chiede aiuto su GoFundMe per combattere la dipendenza.

"La droga mi ha tolto tutto, voglio ripartire": Andrea Diprè chiede aiuto su GoFundMe - Andrea Diprè chiede aiuto e lo fa con una raccolta fondi su GoFundMe. Il volto particolarmente noto sui social come, in passato, a livello mediatico, soprattutto per le sue interviste, ha lanciato un crowdfunding e un videomessaggio: il tema è di quelli delicati, ovvero la battaglia contro la.

AIUTAMI A RICOMINCIARE | La mia battaglia contro la dipendenza Per donare: https://gofundme.com/f/sono-andrea-dipre-e-chiedo-aiuto… Ciao, sono Andrea Diprè Con questo video ho deciso di mettermi a nudo e chiedere aiuto per iniziare un vero perco Vai su X