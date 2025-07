Il video di Leao e Chukwueze subito dopo gli allenamenti di Allegri al Milan | non riescono a parlare

Leao e Chukwueze pubblicano un breve filmato dall'interno dello spogliatoio del Milan subito dopo il lavoro atletico svolto con Allegri e il suo staff in ritiro. I due attaccanti non riescono neppure a dire una frase. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: leao - chukwueze - subito - allegri

Il segreto per la finale! Milan-Bologna, Chukwueze e Rafa Leao - Da un Milan-Bologna all'altro, analizziamo la vittoria di ieri proiettandoci sulla finale di mercoledì.

“Stai aperto, Rafa. Apritevi, apritevi! Lì, lì”: Massimiliano #Allegri subito molto attivo durante il primo possesso a campo ridotto. Molto attento sui movimenti di #Leao (via @anto.vitiello e @antonello__gioia) Vai su Facebook

Il video di Leao e Chukwueze subito dopo gli allenamenti di Allegri al Milan: non riescono a parlare; Dortmund-Milan 0-0, pagelle: Giroud, che errore! Thiaw impeccabile; Milan-Monza 3-1: sintesi e pagelle del Trofeo Berlusconi.

Quale futuro per Chukwueze con Allegri in panchina: la decisione del mister - Quale futuro per Chukwueze con Allegri in panchina: la decisione del mister, secondo La Gazzetta dello Sport. Come scrive notiziemilan.it

Calciomercato Milan, quale futuro per Samuel Chukwueze? Max Allegri ha le idee molto chiare - Le ultimissime notizie sui rossoneri Il futuro di Samuel Chukwueze al Milan sembra tingersi di rossonero pe ... Si legge su milannews24.com