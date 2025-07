Calciomercato trattative e i rumors di oggi | Napoli dopo Lang è pronto il colpo Lucca

Milano, 15 luglio 2025 – Mancano ormai soltanto gli annunci per ufficializzare il nuovo grande colpo del Napoli che sarĂ Noa Lang. L’eterno d’attacco olandese, che è sbarcato nella giornata di ieri in Italia, ha svolto quest’oggi a Roma le visite mediche di rito mediche prima di mettere nero su bianco la sua firma su un contratto che lo legherĂ agli azzurri per i prossimi quattro anni. Per acquistarlo dal PSV Eindhoven, il Napoli ha dovuto pagare al club olandese una cifra vicina ai 25 milioni piĂą due di bonus e il 10% sull’eventuale futura rivendita del giocatore. Lang potrebbe però non essere l’unico innesto sugli esterni d’attacco per il Napoli non sembra aver accantonato il desiderio di acquistare anche Dan Ndoye dal Bologna, con cui gli azzurri hanno giĂ perfezionato l’affare Sam Beukema (sarĂ annunciato a breve). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato, trattative e i rumors di oggi: Napoli, dopo Lang è pronto il colpo Lucca

