Estate aumentano i costi dei parchi acquatici

Aumentano i costi dei parchi acquatici. Lo segnala l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori che ha registrato rincari per l’estate 2025. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Estate, aumentano i costi dei parchi acquatici

In questa notizia si parla di: estate - aumentano - costi - parchi

A Venezia sembra già estate, i turisti aumentano - Aperitivi in piazza, caffè nei locali in piazza ma niente shopping al Fondaco dei Tedeschi, da oggi definitivamente chiuso.

Un'estate da 211 milioni di presenze, gli stranieri sorpassano gli italiani. Aumentano i tedeschi, rallentano gli americani. Bene il 2 giugno - La stagione estiva parte con un mini-esodo: per il weekend lungo del 2 giugno risultano prenotate l’80% delle sistemazioni disponibili online, con punte del 90% nella giornata di sabato per le destinazioni più attrattive.

Salute, 110mila richiesta d’aiuto a Telefono Amico nel 2024, in estate aumentano - (Adnkronos) – Sono state quasi 110mila le richieste d’aiuto ricevute nel 2024 da Telefono Amico Italia, in media oltre 300 al giorno.

?Parchi La Favorita e Villa Serena chiusi per allerta meteo? Come da avviso di allerta meteo regionale e da disposizioni del Comune di Valdagno, si comunica che i parchi La Favorita e Villa Serena saranno chiusi al pubblico dalle ore 12.00 di oggi, dom Vai su Facebook

Estate 2025: per trascorrere una giornata in un parco acquatico una famiglia spenderà 290,07 euro, il +4% rispetto al 2024, ma il +43% rispetto al 2021!; Caro-parchi acquatici, una giornata in piscina costa quasi il doppio del 2021; Viaggiare negli Stati Uniti sarà sempre più caro: raddoppiano i costi per l’ESTA e i parchi nazionali.

Caro-parchi acquatici, una giornata in piscina costa quasi il doppio del 2021 - Per trascorrere una giornata in un parco acquatico una famiglia spendera' 290,07 euro, il +4% rispetto al 2024, ma il +43% rispetto al 2021. Segnala msn.com

Famiglie e spese d’estate, come contenere i costi - Ecco alcuni consigli e strategie che le famiglie dovrebbero mettere in pratica per risparmiare sui centri estivi, la babysitter e sulle spese extra senza sforare il budget familiare ... Si legge su quifinanza.it