Vibo Valentia Marcello Francioso | Non lavoriamo per vincere sugli altri ma per portare valore reale a chi ci sceglie

Una visione imprenditoriale controcorrente, quella espressa da Marcello Francioso, imprenditore del mondo della comunicazione, che con poche parole ha sintetizzato un approccio fondato sull'etica del lavoro, la centralità del cliente e la qualità del servizio: "Non lavoriamo per vincere sugli altri, lavoriamo per portare valore reale a chi ci sceglie". In un settore spesso dominato dalla competizione sfrenata e dalla rincorsa alla visibilità, Francioso ribadisce la missione della sua impresa: creare contenuti, strategie e progetti che abbiano un impatto autentico e duraturo, mettendo al centro i bisogni di chi decide di affidarsi al suo team.

