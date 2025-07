Investito sulla Togliatti Ismael Anwar muore in ospedale dopo 4 giorni

È morto dopo quattro giorni Ismael Anwar, il 27enne investito venerdì 11 luglio investito da un'automobilista su viale Palmiro Togliatti, all'altezza di via degli Olivi. Troppo gravi le ferite riportate dal ragazzo, che era stato trasportato in gravissime condizioni al policlinico Umberto I, dove. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: investito - togliatti - ismael - anwar

Pedone investito da un bus sulla Togliatti. L'autista prosegue la corsa e viene denunciato - È ricoverato in codice rosso all’ospedale Vannini il pedone investito nel pomeriggio di ieri da un autobus della linea 451 sulla via Palmiro Togliatti, all'altezza del Quarticciolo, in un tratto non servito dalla corsia preferenziale centrale.

Grave incidente sulla Togliatti, 30enne investito fa un volo di 3 metri: auto pirata scappa - Incidente sulla Palmiro Togliatti a Centocelle, Roma. Il ferito ha una profonda ferita sulla testa, soccorritori sul posto.

Il 27enne investito sulla Togliatti è gravissimo, un testimone: “Conducente dell’Audi a velocità folle” - Il 27enne investito da un'auto lungo viale Togliatti a Roma ieri sera è gravissimo. Soccorso con l'ambulanza, è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Investito su viale Palmiro Togliatti, Ismael Anwar muore a 27 anni; Incidenti stradali, investito da un'auto a Centocelle muore dopo quattro giorni di agonia. La tragedia di Ismael Anwar; Investito da un automobilista sulla Togliatti, 27enne muore in ospedale dopo 4 giorni.

Investito su viale Palmiro Togliatti, Ismael Anwar muore a 27 anni - Il giovane era stato travolto venerdì scorso da un’auto guidata da un ventitreenne, poi ricoverato all’Umberto I ... Si legge su msn.com

Investito da un automobilista sulla Togliatti, 27enne muore in ospedale dopo 4 giorni - La vittima è deceduta al policlinico Umberto I, troppo gravi le ferite riportate. Lo riporta romatoday.it