Roberto Ciufoli | età vita privata malattia e curiosità sull’attore

profilo e percorso professionale di roberto ciufoli. Roberto Ciufoli rappresenta uno dei volti più riconoscibili della comicità italiana. La sua carriera, iniziata nel mondo dello spettacolo come attore e comico, si distingue per una lunga evoluzione che lo ha portato a diventare un simbolo di versatilità e autenticità nel panorama televisivo e teatrale nazionale. gli esordi e la formazione. Originario di Roma, nato il 1° marzo del 1960, Roberto Ciufoli ha intrapreso inizialmente studi presso l'I.S.E.F., con l'obiettivo di diventare insegnante di educazione fisica. La passione per la recitazione e le arti performative ha preso il sopravvento, portandolo a dedicarsi allo studio del teatro, mimo e movimento scenico.

