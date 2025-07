Lavoro dieci anni fa la morte di Paola Clemente la bracciante pugliese

Dieci anni fa moriva nei campi di Andria Paola Clemente, che faceva la bracciante. La sua morte portò a un’accelerazione della legge anti caporalato. Servizio di Nicola Ferrante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Lavoro, dieci anni fa la morte di Paola Clemente la bracciante pugliese

In questa notizia si parla di: dieci - anni - morte - paola

Santa Sabina, la Coccinella compie dieci anni: festa grande al centro di aggregazione - Rappresenta un imprescindibile punto di riferimento per tante realtà associative e sportive, luogo di incontri e aggregazione, perfino sede operativa della sagra locale (con 600 posti al coperto).

Bimbo di 9 anni cade per dieci metri nella tromba delle scale: vivo per miracolo - Legnano (Milano), 29 aprile 2025 – È vivo per miracolo il bimbo di nove anni è caduto per dieci metri dalla tromba delle scale della palazzina dove vive con la famiglia.

Un bimbo di nove anni è caduto per dieci metri dalla tromba delle scale: in prognosi riservata - Un bimbo di nove anni è caduto per dieci metri dalla tromba delle scale della palazzina dove vive con la famiglia.

Dieci anni dalla morte nei campi di Paola Clemente: ad Andria un murale per non dimenticarla #andria #attualità #murale #paolaclemente Vai su Facebook

Su @DomaniGiornale, @FabioCiconte fa il punto sulla lotta al caporalato a dieci anni dalla scomparsa di Paola Clemente, morta di fatica nelle campagne di Andria il 13 luglio 2015 https://editorialedomani.it/fatti/paola-clemente-storia-caporalato-morte-dieci- Vai su X

In memoria di Paola Clemente, morta di lavoro; Dieci anni dalla morte nei campi di Paola Clemente: ad Andria un murale per non dimenticarla; Un murale per Paola Clemente, morta nei campi dieci anni fa.

Dieci anni fa la tragedia di Paola Clemente: “Nel suo nome lotta ai caporali, ma c’è tanto da fare” - L’intervista a Gigia Bucci, segretaria generale della Cgil Puglia, per ricordare la bracciante di San Giorgio Ionico morta di fatica nelle campagne di Andria. Come scrive msn.com

Dieci anni senza Paola Clemente. E lo sfruttamento è ancora lì, ha solo cambiato faccia - Paola non può essere solo un nome su una targa, né un ricordo da rispolverare ogni luglio. Riporta editorialedomani.it