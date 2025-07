Incidente tra auto e trattore a Roccadaspide 35enne in ospedale

Paura questa mattina a Roccadaspide in località Serra per uno scontro che ha coinvolto un'automobile e un trattore. Il bilancio è di un ferito: si tratta del conducente del mezzo agricolo, un 35enne che abita in una delle frazioni del comune rocchese. L'incidente L'uomo, nell'impatto, è.

In questa notizia si parla di: incidente - trattore - roccadaspide - 35enne

