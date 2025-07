Stankovic stallo tra Inter e Brugge | il nodo è sulla clausola – SI

Resta ancora in bilico il futuro di Aleksandar Stankovic, giovane centrocampista di proprietà dell’Inter, al centro di una trattativa avviata ma non ancora definita con il Club Brugge. Nonostante l’accordo tra i due club per la cessione a titolo definitivo sulla base di 10 milioni di euro, la trattativa ha subito un brusco rallentamento a causa della mancata intesa sulla clausola di riacquisto. COSA SUCCEDE – L’ Inter, infatti, pur avendo deciso di lasciar partire il figlio dell’ex tecnico Dejan, vuole continuare a mantenere un controllo strategico sul suo futuro. La dirigenza interista è convinta del talento di Stankovic e per questo ha richiesto che venga inserita un’opzione per il riacquisto del cartellino. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Stankovic, stallo tra Inter e Brugge: il nodo è sulla clausola – SI

In questa notizia si parla di: stankovic - inter - brugge - stallo

Inter, Marotta lo stratega: saluta Calhanoglu e ne prende uno più forte con l’aiuto di Stankovic - Giuseppe Marotta lo stratega nerazzurro: Calhanoglu pronto all’addio, già scelto chi prendere al suo posto, è un talento più forte di Hakan Inter, Marotta lo stratega: saluta Calhanoglu e ne prende uno più forte con l’aiuto di Stankovic (Ansa Foto) – SerieAnews L’eliminazione contro la Fluminense al Mondiale per Club ha di fatto innescato uno scenario che in pochi potevano anche solo immaginare.

Antonelli (ds Venezia): «Riscatteremo Stankovic dall’Inter!» - Filip Stankovic, portiere dell’Inter in prestito al Venezia, potrebbe veramente rimanere nella squadra di Eusebio Di Francesco.

Ds Venezia: "Grazie Inter per Radu, riscatteremo Stankovic. Di Nicolussi Caviglia parleremo a fine stagione" - Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia, è stato premiato al Gran Galà del Calcio ADICOSP come miglior direttore sportivo della Serie.

Francesco #Acerbi verso la rescissione con l’#Inter ? È fuori dal perfetto di #Chivu, è la scelta giusta? LEGGI LA NOTIZIA NEL PRIMO COMMENTO #internews24 Vai su Facebook

Moretto: l’Inter ci prova per Jashari? Arrivano smentite, mentre su Stankovic…; Inter, Aleksandar Stankovic al Bruges per sostituire Jashari; A. Stankovic, è stallo con il Brugge: ecco la cifra che l'Inter non vuole superare per la recompra.

Inter, stallo nell'affare Stankovic-Bruges: manca l'accordo per la clausola di riacquisto - Il ritiro del Bruges è ufficialmente iniziato e se Jashari, obiettivo del Milan, si è regolarmente presentato complicando i piani rossoneri, chi non ha ancora potuto unirsi alla nuova squadra è quello ... Come scrive msn.com

SM – Inter-Bruges, trattativa per Stankovic in stallo. Nodo riscatto - L'Inter ha deciso di cedere Aleksander Stankovic, che fa il centrocampista, ma chiede l'inserimento di una clausola di riacquisto ... Segnala fcinter1908.it