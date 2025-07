Bruxelles pronta a dirottare i Fondi di coesione Lo scudo bipartisan delle regioni

Sbuffa la Baviera, le fanno eco Veneto, Campania e Lombardia. Quasi tutti i territori degli stati membri, in realtĂ , contro l’iniziativa di Bruxelles per revisionare le modalitĂ di utilizzo dei Fondi di coesione. Di fatto si tratta dell’unico strumento comunitario direttamente a disposizione delle regioni, ma anche un peso di primo piano per le casse dell’Unione europea: oltre 390 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, quasi un terzo del bilancio complessivo. Motivo per cui la seconda commissione von der Leyen inserirĂ delle modifiche strutturali all’interno della proposta di bilancio pluriennale, che sarĂ presentata mercoledì. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Bruxelles pronta a dirottare i Fondi di coesione. Lo scudo bipartisan delle regioni

In questa notizia si parla di: bruxelles - fondi - coesione - regioni

Emergenza casa, Gualtieri a Bruxelles: “Roma ha bisogno di case popolari, usare fondi Pnrr rimasti” - A Bruxelles il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è intervenuto per chiedere aiuti sul fronte dell'emergenza abitativa, chiedendo che i fondi rimasti del Pnrr siano usati per l'edilizia popolare.

Erc, accogliere ricercatori dall’estero: Bruxelles raddoppia i fondi. Primo bando il 22 maggio - Conto alla rovescia per il primo bando europeo per la ricerca aperto alla  partecipazione di ricercatori che dagli Stati Uniti o da altri Paesi extra-Ue si trasferiscono in Europa.

"Intese su Russia e fondi. Washington e Bruxelles ora sono più in sintonia" - Il vicepresidente dell’American Foreign Council Ilan Berman: "Europa più forte? Oltre ai fondi alla difesa serve visione politica"

MilanoPaviaTV - Canale78 Altro che autonomia: le Regioni rischiano di essere tagliate fuori dalla gestione dei fondi europei di coesione. A Bruxelles si fa largo l’ipotesi di un cambio di rotta che spaventa molti territori, Lombardia in testa: niente più trattative dir Vai su Facebook

La politica di coesione al centro dell’agenda europea: la Calabria tra i protagonisti del confronto a Bruxelles; Bruxelles pronta a dirottare i Fondi di coesione. Lo scudo bipartisan delle regioni; Bruxelles demolisce la politiche di coesione, Falcomatà : Tutto nel silenzio della politica regionale.

Bruxelles pronta a dirottare i Fondi di coesione. Lo scudo bipartisan delle regioni - Politica e associazioni di categoria contro l’iniziativa comunitaria per centralizzare i Fondi di coesione, dagli enti locali ai governi nazionali. Si legge su ilfoglio.it

Falcomatà: “Consumato a Bruxelles il disegno demolitorio della Politica di coesione” - Il sindaco di Reggio Calabria si oppone alla scelta di centralizzare le attività di programmazione europea sottraendo alle regioni la governance degli strumenti finanziari europei ... Lo riporta msn.com