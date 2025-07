Napoli è fatta per Lorenzo Lucca Raggiunto l’accordo con l’Udinese

Udinese-Monza 1-1 LIVE: arriva il pareggio dei bianconeri con Lucca - Al Bluenergy Stadium la trentaseiesima giornata di Serie A 2024/25 tra Udinese-Monza: sintesi, tabellino, moviola, risultato e cronaca LIVE Al Bluenergy Stadium Udinese-Monza si affrontano nel match valido per la trentaseiesima giornata della Serie A 2024/25.

Lucca Juve, scout bianconeri in missione al BluEnergy Stadium: l’attaccante dell’Udinese scala posizioni - di Redazione JuventusNews24 Lucca Juve, scout bianconeri in missione al BluEnergy Stadium: l’attaccante dell’Udinese scala posizioni in vista della prossima sessione estiva.

Lucca Juve, duello in Serie A? La rivale piomba sull’attaccante dell’Udinese. Prezzo già fissato dal club friulano: cifre e dettagli - di Redazione JuventusNews24 Lucca Juve, duello in Serie A? La rivale sull’attaccante dell’Udinese: svelato il prezzo fissato dal club friulano.

