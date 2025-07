Lucca-Napoli affare fatto per il centravanti dell’Udinese Le cifre del grande affare azzurro

Lucca-Napoli: accordo verbale raggiunto, si lavora ai dettagli finali. La situazione attuale della squadra azzurra Il trasferimento di Lorenzo Lucca al Napoli è ormai vicinissimo alla fumata bianca. Secondo le ultime notizie di mercato riportate da Di Marzio, l’intesa verbale tra il club partenopeo e l’Udinese, squadra che detiene il cartellino dell’attaccante classe 2000, è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lucca-Napoli, affare fatto per il centravanti dell’Udinese. Le cifre del grande affare azzurro

In questa notizia si parla di: affare - lucca - napoli - fatto

Milan, cerchi un attaccante? Nel mirino c’è Lucca: numeri e punto sull’affare - Il Milan pensa a nuovi acquisti e c'è un'idea per l'attaccante: è Lorenzo Lucca. I suoi numeri e il punto della trattativa

Lucca Juve in salita: i due ostacoli che rischiano di complicare irrimediabilmente l’affare con l’Udinese. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Lucca Juve in salita: i due ostacoli che rischiano di complicare irrimediabilmente l’affare con l’Udinese.

Lucca, trattativa in fase avanzata: nuovo summit con l’Udinese, affare vicino ai 30mln - Lucca-Napoli, trattativa in fase avanzata: nuovo summit con l’Udinese, affare vicino ai 30 milioni Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, il Napoli … L'articolo Lucca, trattativa in fase avanzata: nuovo summit con l’Udinese, affare vicino ai 30mln proviene da ForzAzzurri.

#Lucca - - - > #Napoli: affare in chiusura. Bicchiere quasi pieno Vai su X

Il Napoli accelera per Lorenzo Lucca Come riferito da Sky, gli azzurri hanno trovato l'accordo con l'attaccante e provano a chiudere in tempi brevi per regalarlo ad Antonio Conte Si lavora all'intesa con l'Udinese per un affare da 30 milioni È il nome giusto da Vai su Facebook

Lucca-Napoli, affare in chiusura e formula cambiata: '9' mirato per il gioco di Conte; Napoli a un passo dal colpo Lucca in attacco, via libera dell'Udinese: cosa manca per chiudere l'affare; Napoli: I costi dell'affare Lucca.

Napoli a un passo dal colpo Lucca in attacco, via libera dell’Udinese: cosa manca per chiudere l’affare - Affare vicinissimo alla chiusura con l’Udinese che ha accettato la proposta degli azzurri: manca un ultimo tassello. Da fanpage.it

Napoli, sprint finale per Lucca: formula e cifre dell’affare | CM.IT - I campioni d'Italia sempre più attivi sul mercato, ora è il momento del vice Lukaku: forcing per ottenere il via libera dall'Udinese ... Scrive calciomercato.it