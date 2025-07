Luna Park in Valle Stura | tutti i giovedì sconti sulle attrazioni

Arriva il luna park in due comuni della Valle Stura: dal 10 al 21 luglio le attrazioni saranno disponibili a Rossiglione, in viale Caduti della LibertĂ (ex Ferriera), mentre dal 24 luglio al 4 agosto l'appuntamento sarĂ a Campo Ligure, in piazzale Europa. Tanto divertimento per grandi e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

LUNAPARK Dal 10 luglio al 21 luglio Viale Caduti della Libertà ex ferriera SUPER PROMOZIONE! Giovedì: serata di sconti su tutte le attrazioni! Attrazioni a tempo: -1€ su tutte! Vai su Facebook

