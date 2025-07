Asse fra Liverpool e Bayern Monaco | i bavaresi spingono per Luis Diaz

Liverpool, 15 luglio 2025 – Potrebbero essere gli ultimi giorni di Luis Diaz con la maglia del Liverpool. Il colombiano, arrivato nel gennaio del 2022 dal Porto, è finito nel mirino di diversi club europei e potrebbe salutare l'Inghilterra dopo tre anni. Tra le squadre più interessate a lui ci sono sicuramente il Barcellona e il Bayern Monaco, con i bavaresi che in queste ore hanno fatto la prima offerta ufficiale ai reds. Secondo il The Athletic, la squadra tedesca ha messo sul piatto 67,5 milioni di euro, ma il Liverpool ha rispedito al mittente, con una sola risposta: “Chiunque vorrà Luis Diaz dovrà pagare almeno 100 milioni di euro”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Asse fra Liverpool e Bayern Monaco: i bavaresi spingono per Luis Diaz

