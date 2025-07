Amici 25 | chi c’è nella classe tra primi concorrenti e professori le anticipazioni

Amici 25 è ancora lontano dalla messa in onda, ma il fermento attorno alla prossima stagione del celebre talent di Maria De Filippi è già altissimo. Le prime indiscrezioni parlano infatti di un possibile ritorno in classe di volti già noti e di significativi cambiamenti nel corpo docente. Chi rientrerà ? Chi invece dirà addio alla scuola? Ecco tutte le anticipazioni che stanno infiammando il web e i social. Due ex alunni di Amici pronti al ritorno in classe. Secondo quanto anticipato da Novella 2000, tra i possibili nuovi ingressi — o meglio, ritorni — nella scuola ci sarebbero Dandy e Alessio di Ponzio, due ballerini che avevano preso parte ad Amici 24 ma che, a causa di infortuni, sono stati costretti ad abbandonare prematuramente il programma. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

