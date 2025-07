Juve disperata per Vlahovic | Incontro col Milan per la cessione

I bianconeri vogliono disfarsi a tutti i costi del centravanti serbo, in scadenza nel 2026 Vlahovic è un problema enorme per la Juve. Non a caso i bianconeri sono pressoché pronti a tutto pur di risolverlo, ovvero di liberarsene una volta e per sempre. E con tutto il riferimento è alla possibilità , concreta, di una risoluzione del contratto in scadenza nel 2026. Ovviamente con annessa buonuscita, non tassata e che permetterebbe al club di Exor di risparmiare qualcosina rispetto a una permanenza per un'altra stagione.

Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sulle condizioni dell’attaccante serbo a due giorni dal big match. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sul serbo. Tutti gli ultimissimi aggiornamenti.

Infortunio Vlahovic: buone notizie per Tudor verso Bologna Juve. Le condizioni del serbo fan ‘sorridere’ il tecnico, ecco cosa è accaduto al JTC - di Marco Baridon Infortunio Vlahovic: arrivano buone notizie per Tudor in vista di Bologna Juve. Le condizioni dell’attaccante, ecco cosa è successo al JTC.

La Juve saluta Vlahovic: 45 milioni, arriva il nuovo bomber - Certe storie nel calcio finiscono senza bisogno di proclami, con una progressiva disillusione che lentamente prepara il terreno al congedo.

"Vlahovic in cima alla lista del Manchester United": il calciomercato Juve si accende con la Premier I tabloid rilanciano l'interesse dei Red Devils, alla disperata ricerca di un centravanti esperto: cosa può succedere Manchester United, perché c'è l'obiettivo Vla Vai su Facebook

Vlahovic per Dovbyk, ipotesi di scambio tra Roma e Juve: suggestione folle o strategia disperata? #ASRoma Vai su X

Juve, la mossa disperata per liberarsi di Vlahovic. Torna di moda Adeyemi, la decisione su Conceicao e Kolo - La Juven pensa a una nuova strategia per chiudere anzitempo il rapporto con la zavorra Vlahovic. Segnala sport.virgilio.it

Vlahovic al Milan, il piano di Tare per sfilarlo alla Juve e rinforzare l’attacco di Allegri - Tare ha un piano per sfilare Dusan Vlahovic alla Juve e portarlo al Milan: la situazione è piuttosto intricata e non sarà semplice arrivare ad un lieto ... fanpage.it scrive