Su questo modello il marchio boemo del Gruppo Volkswagen ha scommesso pesantemente. La nuova Škoda Elroq, infatti, sebbene nasca dalla consolidata piattaforma MEB utilizzata su svariati modelli della grande galassia VW, è stata pensata e ingegnerizzata in modo autonomo dal team di Mlada Boleslav. Non si trova un corrispettivo analogo né nella gamma Seat, né in quella Cupra oppure Volkswagen stessa. Detto ciò, passiamo alle presentazioni, perché Elroq è una delle maggiori novità nel segmento C-SUV, presentata lo scorso dicembre a Palma di Maiorca e ora finalmente pronta a prendersi la scena anche in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Škoda Elroq, primo contatto col C-SUV elettrico che offre spazio e agilità