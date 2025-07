Selfie fatale 15enne muore davanti alle amiche

Una passeggiata tra amiche, un pomeriggio d’estate lungo le rive del Piave, si è trasformata in tragedia a Cesiomaggiore, nel Bellunese. Una ragazza di 15 anni ha perso la vita in seguito al cedimento di un costone roccioso. La giovane si trovava con due coetanee nei pressi della località Busche, in un’area frequentata da chi ama la natura e i paesaggi fluviali. Tutto si è consumato in pochi istanti, mentre le tre si erano avventurate su un pendio roccioso per scattare una foto. Erano salite in un punto rialzato, affacciato sul greto del fiume, un luogo apparentemente tranquillo ma fragile dal punto di vista geologico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it