Marco Mengoni complice di una proposta di matrimonio di un amico al suo concerto | sarà il loro testimone di nozze

Durante il concerto di Marco Mengoni a San Siro, l'amico Giulio ha chiesto al compagno Mario di sposarlo con dei cartelli. Il cantante farĂ da testimone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: marco - mengoni - amico - concerto

Marco Mengoni: “Non mi rappresenta un Paese dove la maternità surrogata è reato” - Parlando con Vanity Fair, Marco Mengoni ha affrontato il delicato tema della maternità surrogata, resa reato universale in Italia con la legge numero 169 del 4 novembre 2024, intitolata “Modifica all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n.

Marco Mengoni sui referendum: “La societĂ veramente democratica va a votare, bisogna andare tutti” - Il cantante si apre sul suo percorso personale e condivide riflessioni profonde sulla societĂ contemporanea nel salotto di Fabio Fazio.

Marco Mengoni, parla della morte della mamma Nadia: «Sono contento di averla avuta con me, di aver lottato come un disperato e di aver fatto di tutto fino all?ultimo» - Marco Mengoni è pronto al ritorno. Il cantante, dopo una lunga pausa dopo la morte dell'amatissima mamma Nadia, ritorna in tour con un bellissimo viaggio tra gli stadi per incontrare di.

Marco Mengoni, proposta di matrimonio al suo concerto: un suo amico chiede al fidanzato di sposarlo - VIDEO https://gay.it/concerto-marco-mengoni-proposta-matrimonio… #Cantanti #CantantiLGBT #MatrimoniGay #MatrimonioGayProposte Vai su X

i PapĂ Per Scelta al concerto di Marco Mengoni ? Vai su Facebook

Marco Mengoni, proposta di matrimonio al suo concerto: un suo amico chiede al fidanzato di sposarlo - VIDEO; Marco Mengoni complice di una proposta di matrimonio di un amico al suo concerto: sarĂ il loro testimone di nozze; Amadeus e Giovanna Civitillo romantici a San Siro: selfie e baci al concerto di Marco Mengoni.

Marco Mengoni complice di una proposta di matrimonio di un amico al suo concerto: sarà il loro testimone di nozze - Durante il concerto di Marco Mengoni a San Siro, l'amico Giulio ha chiesto al compagno Mario di sposarlo con dei cartelli ... fanpage.it scrive

Marco Mengoni, proposta di matrimonio al suo concerto: un suo amico chiede al fidanzato di sposarlo – VIDEO - Ma quello andato in scena ieri a San Siro è stato molto più di un live da ricordare. Da gay.it