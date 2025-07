Benevento mossa del Catanzaro | Scognamillo convocato per il ritiro Carli non aspetterà all’infinito

Tempo di lettura: 2 minuti Non c’è ancora intesa tra Benevento e Catanzaro per il passaggio di Stefano Scognamillo con la maglia giallorossa sannita. Le parti sono distanti rispetto alla valutazione del cartellino del forte difensore italo-russo, ma nelle prossime ore la trattativa potrebbe anche sbloccarsi perché il Benevento avrebbe offerto 300 mila euro a fronte di una richiesta di 500 mila dei calabresi. Nel fisiologico gioco delle parti, il Catanzaro oggi ha diffuso l’elenco dei convocati per il ritiro di Spiazzo per iniziare la preparazione estiva. Un messaggio chiaro spedito alla società di via Santa Colomba di alzare il prezzo, anche se il Benevento non si farà trascinare in giochi al rialzo ne in trattative estenuanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, mossa del Catanzaro: Scognamillo convocato per il ritiro, Carli non aspetterà all’infinito

