Dispersi due giovani di 17 e 18 anni in un fiume nel Bresciano | ricerche in corso

Oggi, martedì 15 luglio, due ragazzi di 17 e 18 anni sono scomparsi dopo essersi tuffati nelle acque di un fiume nei pressi di Urago d'Oglio (Brescia). Sul posto gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Ricerche in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: anni - fiume - ricerche - corso

Acqualagna, la tragedia di Muhammad: morto a 31 anni per un tuffo nel fiume. Viveva a Filottrano - ACQUALAGNA - Tragedia del Primo maggio alla gola del Furlo: si chiamava Muhammad Ali Raza l'uomo di 31 anni annegato nel Candigliano.

Sophie Nyweide morta a 24 anni: il corpo dell’attrice trovato sulla riva di un fiume - È morta ad appena 24 anni Sophie Nyweide, attrice bambina che ha recitato nel film Mammoth con Michelle Williams e in Noah con Russell Crowe.

Acqualagna, la tragedia di Muhammad: morto a 31 anni per un tuffo nel fiume. Viveva a Filottrano - ACQUALAGNA - Tragedia del Primo maggio alla gola del Furlo: si chiamava Muhammad Ali Raza l'uomo di 31 anni annegato nel Candigliano.

#Maltempo #Catalogna, due dispersi travolti dalla piena del fiume #Foix: ricerche in corso a Cubelles Vai su X

Che strazio, povera bimba La piccola di 10 anni stava facendo il bagno nel Piave con i fratelli, e dopo un tuffo non non è più riemersa. Sul posto i Vigili del Fuoco, le ricerche sono in corso per ritrovare il corpo. Che strazio. Fa caldo ma facciamo attenzion Vai su Facebook

Dispersi due giovani di 17 e 18 anni in un fiume nel Bresciano: ricerche in corso; Adda, 17enne si tuffa nel fiume e non riemerge: ricerche in corso; Ragazzo di 13 anni scompare nel fiume Tanaro a Verduno, ricerche in corso nel Cuneese.

Urago d’Oglio, si cercano due ragazzi: non sarebbero riemersi dal fiume - L’allarme è scattato poco prima delle 19: sul posto sono arrivati diversi mezzi dei Vigili del fuoco, i carabinieri e alcune ambulanze ... Lo riporta giornaledibrescia.it

Bimba di 10 anni dispersa sul Piave, ricerche in corso - I Vigili del fuoco sono impegnati nella ricerca di una bambina di 10 anni dispersa lungo il fiume Piave, a Pederobba, in provincia di Treviso. Riporta msn.com