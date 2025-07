A Napoli si attende l’uscita della nuova divisa da gioco dei Campioni d’Italia in carica. Il club ha annunciato il momento in cui sarĂ annunciata la nuova pelle degli azzurri. Il Napoli ha intrapreso una campagna di marketing molto interessante negli ultimi mesi: l’internazionalizzazione del brand e i grandi risultati del club sia in ambito sportivo che sul mercato hanno creato molto hype intorno ai partenopei. La vittoria dello Scudetto, così come l’arrivo di de Bruyne, aiuteranno in quest’ottica. Ed ecco che arriva l’annuncio su quando sarĂ resa pubblica la nuova maglia del Napoli. Domani l’annuncio della maglia del Napoli: richiamo all’anno di fondazione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Nuova maglia Napoli: c’è l’annuncio ufficiale – VIDEO