Live Arena tutto pronto per i concerti estivi | Nino D' Angelo Venditti e Mannoia sono quasi sold out

Niente concerti a Piano San Gregorio: tutto si sposta alla nuova Live Arena dello Sport Village, in contrada Chimento, poco distante dal Villaggio Mosè. La struttura è in fase di allestimento ma ormai mancano solo i dettagli. Dopo la prima stagione sperimentale della scorsa estate ed un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: arena - tutto - concerti - pronto

Inter arrivata all’Allianz Arena! Tutto pronto per la finale col PSG - L’Inter è appena arrivata all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, dove alle 21 giocherà la finale di Champions League contro il PSG.

Ligabue all’Rcf Arena, l’attesa. Fan storici accampati e felici: "Per lui siamo pronti a tutto" - C’è chi è arrivato lunedì, chi ha percorso centinaia di chilometri, chi ha tatuato sulla gamba intere fotografie di concerti.

Gianni Fiorellino all'Arena Flegrea: tutto esaurito per il concerto svolta-rock dell'artista - È oramai tutto esaurito per il concerto di Gianni Fiorellino, in programma sabato 21 giugno alle 21 all’Arena Flegrea di Fuorigrotta.

Tutto pronto all’Italfix Arena Concerti per questa sera con Marco e Pippo e il loro travolgente Simpi the Best Show! Ci vediamo stasera #MiranoSummerFestival Vai su Facebook

Sei serate sold out, tutto pronto per l'arrivo di Jovanotti all'Arena di Verona: «Vi porto molta gioia, sfacciata e irresistibile»; Vasco Rossi, concerto alla Visarno Arena: tutti i provvedimenti per la circolazione; Concerto di Vasco, il popolo del Blasco è pronto: le voci della Visarno Arena \ VIDEO.

Concerti, Carl Brave: tutto pronto per il 'Coraggio Live Tour' - Anfiteatro delle Cascine I biglietti per il 'Coraggio Live Tour' sono disponibili in tutti i punti vendita abituali e sul circuito ... rockol.it scrive

L’arena accende l’estate di Ancona, in centro le Notti Bianche «Idea: palco galleggiante» - ANCONA «Un anno fa i muri della città erano tappezzati di annunci di concerti che si sarebbero tenuti in tutte le città delle Marche, ... Come scrive msn.com