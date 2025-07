LIVE Atletica Meeting Brescia 2025 in DIRETTA | Eloisa Coiro vince gli 800 metri Sabbatini si prende i 1500

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.26 22.91 per l’egiziana Hemida, bravissime Hooper e Fontana, rispettivamente seconda e terza. 20.25 Partita la gara dei 200m femminili, presenti Gloria Hooper e Vittoria Fontana per l’Italia. 20.22 Eleanor Patterson si sta giocando la finale del salto in alto femminile in compagnia di Yuliia Levchenko e Maria Zodzik, siamo a quota 1.94. 20.20 Nonostante il non impeccabile ultimo salto, Perez Hernandez si aggiudica la finale del salto triplo femminile in 14.92, seconda la connazionale Povea (14.84), terza piazza per la giamaicana Ricketts (14.56). Settima ed ottava posizione per Cestonaro e Zanon. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Meeting Brescia 2025 in DIRETTA: Eloisa Coiro vince gli 800 metri, Sabbatini si prende i 1500

In questa notizia si parla di: diretta - atletica - meeting - brescia

LIVE Atletica, Diamond League Xiamen 2025 in DIRETTA: attesa per Duplantis e Tebogo. Si parte alle 12.15 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della tappa di Xiamen della Diamond League 2025.

LIVE Atletica, Diamond League Doha 2025 in DIRETTA: prova discreta per Tortu, attesa per Sibilio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.28 Finisce la gara nel salto in alto. Shelb McEwen va a prendersi il successo in 2.

Atletica, la 50 km di Romagna aumenta gli iscritti e va in diretta streaming - Saranno 1.600 i partenti al via della 4esima edizione della “50 Km di Romagna”, che vedrà la presenza di tanti atleti da tutta Italia e 20 delegazioni straniere.

LIVE Atletica, Meeting Brescia 2025 in DIRETTA: in corso il lancio del martello femminile, Fantini è seconda - Vai su X

BRESCIA GRAND PRIX DEL 15 LUGLIO, ECCO UNA BELLA CARRELLATA DI STAR STRANIERE E ITALIANE INTANTO È SOLD OUT LA TRIBUNA PLATINUM La diretta TV e streaming forniamo una prima corposa anteprima di un meeting, quello d Vai su Facebook

LIVE Atletica, Meeting Brescia 2025 in DIRETTA: Doualla chiude con uno straordinario 11.29; Grand Prix Brescia, il meeting oggi live su Sky; Grand Prix Brescia: Tebogo vs Blake nei 100.

LIVE Brescia: fulmine Doualla 11.29 nei 100 - Sempre meglio, altri sette centesimi di progresso sul record italiano U18 e U20: a 15 anni Kelly sfreccia nei 100 metri del Gran Prix Meeting di Brescia in 11. Da fidal.it

Atletica oggi, Meeting Brescia 2024: programma, orari, tv, streaming ... - PROGRAMMA MEETING BRESCIA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING. Scrive oasport.it