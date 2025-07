Magic | The Gathering celebra il gioco come legame universale con la campagna Chiunque Ovunque Sempre Magic

Magic: The Gathering, il primo gioco di carte collezionabili al mondo, continua ad abbattere confini culturali e generazionali portando il suo universo narrativo e strategico in luoghi autentici e condivisi. Dopo l’attivazione di grande successo agli I-Days di Milano, Magic torna sotto i riflettori con una nuova campagna pubblicitaria: “ Chiunque. Ovunque. Sempre Magic ”. Al centro della campagna, realizzata da Wizards of the Coast in collaborazione con l’agenzia creativa NOku, c’è la volontà di raccontare Magic come un’esperienza inclusiva, capace di parlare a pubblici diversi attraverso il potere del gioco. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Magic: The Gathering celebra il gioco come legame universale con la campagna “Chiunque. Ovunque. Sempre Magic”

