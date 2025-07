Space Economy la Campania punta allo spazio come nuova frontiera per migliorare la vita sulla Terra

 Lo spazio non più soltanto come luogo da esplorare, ma un terreno fertile di innovazione e nuove possibilità di business. È questo il messaggio emerso dall’ultima edizione di Innovation Village, dove la Space Economy è stata protagonista assoluta con un focus d’avanguardia sullo Space Manufacturing: la produzione di materiali e tecnologie direttamente nello spazio, utili non solo per le missioni spaziali, ma anche per migliorare la vita sulla terra. Luigi Carrino, presidente del Distretto Aerospaziale della Campania, afferma: “Gli esperti prevedono una crescita annua della Space Economy intorno al 30 per cento nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: space - spazio - economy - campania

Space Agritech Expo, a Venezia l'agricoltura guarda allo spazio - Venezia, 23 mag. (askanews) - Allo Space Agritech Expo di Venezia, il futuro dell'agricoltura guarda allo spazio.

Space economy, l'Italia indica all'Europa la rotta per lo spazio - L'Italia dello Spazio fa un passo in avanti, anzi, in alto. Si è concluso con l'approvazione da parte del Senato l'iter parlamentare della legge “Disposizioni in materia di economia dello spazio, strumento innovativo che definisce il perimetro di regole e certezze sulle quali dispiegare lo sviluppo della space economy italiana.

La mostra di ESA ed UNESCO "Our Ocean from Space" approda a Rimini: un viaggio dallo spazio negli ecosistemi marini della Terra - Come appare il nostro oceano visto dallo spazio? Quali sono le sue caratteristiche più sorprendenti e quali impatti ha l’attività umana sugli ecosistemi marini? A queste domande risponde "Our Ocean from Space", la mostra itinerante co-prodotta da ESA (Agenzia Spaziale Europea) e UNESCO, con il.

@ ` ... ! Un nuovo spazio per l’educazione digitale prende vita: Federica Web Learning e Università degli Studi di Napoli Federico II sono alla guida di questa nuova rete di saperi composta da ` Vai su Facebook

Space Manufacturing: la Campania si candida come hub strategico della Space Economy - Sud Notizie Napoli -; Innovazione, la Campania punta allo spazio come nuova frontiera per migliorare la vita sulla Terra; Dati, laser, AI: la nuova ossatura digitale della space economy.

Innovazione, la Campania punta allo spazio come nuova frontiera per migliorare la vita sulla Terra - Lo spazio non più soltanto come luogo da esplorare, ma un terreno fertile di innovazione e nuove possibilità di business. Segnala adnkronos.com

Spazio, l'agenzia europea fa il suo hub in Campania - Il Mattino - La scelta della Campania come Champion User è basata su alcune caratteristiche che rendono la regione un luogo di sperimentazione ideale nei programmi di Space Economy: in aggiunta a una forte ... Si legge su ilmattino.it